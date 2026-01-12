Oksana Sielechmietjewa - Magda Linette w pierwszej rundzie WTA 250 w Hobart. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 13 stycznia 2026 godz. 10:00
Magda Linette rozegra drugi turniej w nowym sezonie. W pierwszym, który miał miejsce w Aukland, Polka dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała 3-6, 2-6 z Alexandrą Ealą. Tym razem tenisistka z Poznania rozpoczyna batalię w turnieju WTA 250 w Hobart, gdzie w pierwszej rundzie zmierzy się z Oksaną Sielechmietjewą. Obie tenisistki mierzyły się z sobą tylko raz. Miało to miejsce trzy i pół roku temu. Wówczas to Linette wygrała 6-2, 6-0. Zapraszamy na relację na żywo.