Mccartney Kessler - Magda Linette w 1. rundzie US Open. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 24 sierpnia 2025 godz. 17:00Młoda Amerykanka McCartney Kessler (WTA 34) zmierzy się 24 sierpnia w Nowym Jorku z doświadczoną Magdą Linette (WTA 36) w 1. rundzie US Open na twardych kortach Centro Billie Jean King. Kessler, świeżo po tytułach w Hobart i Nottingham, prowadzi w bezpośrednich pojedynkach 1-0 (wygrana w Brisbane). Linette, półfinalistka Australian Open 2023, niedawno wyeliminowała Jessicę Pegulę w Cincinnati. To starcie młodości z rutyną, zapowiadające się jako zacięta przeprawa, z niewielką przewagą po stronie Amerykanki. Czy Polka poradzi sobie z reprezentantką gospodarzy? Zapraszamy na relację na żywo.