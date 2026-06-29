Mananchaya Sawangkaew - Maja Chwalińska w I rundzie Wimbledonu 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 29 czerwca 2026 godz. 12:00
Maja Chwalińska (WTA 21) wraca na kort po niewątpliwie największym sukcesie w karierze, jakim było dotarcie do finału Roland Garros. Dzisiaj Polka rozpoczyna start w kolejnym turnieju wielkoszlemowym, czyli Wimbledonie, a jej rywalką w I rundzie będzie Mananchaya Sawangkaew, czyli kwalifikantka. Nasza tenisistka z kolei otrzymała od organizatorów "dziką kartę", dzięki czemu nie musiała brać udziału w kwalifikacjach. Jej forma na trawie pozostaje jednak niewiadomą, ponieważ Chwalińska nie wystartowała w żadnym oficjalnym turnieju tego sezonu na tej nawierzchni. Jak zatem poradzi sobie na londyńskich kortach? Zapraszamy na relację na żywo.