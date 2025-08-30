Magdalena Fręch - Coco Gauff w 3. rundzie US Open 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 30 sierpnia 2025 godz. 17:30W sobotę, 30 sierpnia, w trzeciej rundzie US Open dojdzie do starcia Magdaleny Fręch z rozstawioną z numerem 3. Coco Gauff. Polka po raz pierwszy w karierze zagra na tym etapie nowojorskiego turnieju, a jej rywalką będzie jedna z największych gwiazd współczesnego tenisa i faworytka gospodarzy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco - Fręch spróbuje sprawić niespodziankę i zatrzymać Amerykankę, która celuje w końcowy triumf. Zapraszamy na relację na żywo.