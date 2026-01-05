Magda Linette - Venus Williams w 1. rundzie WTA 250 w Auckland. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 06 stycznia 2026 godz. 02:306 stycznia w 1. rundzie turnieju WTA 250 w Auckland dojdzie do bardzo interesującego starcia Magdy Linette z Venus Williams. Dla Polki będzie to pierwszy poważny test w nowym sezonie i okazja do sprawdzenia formy przed Australian Open. Amerykańska legenda, siedmiokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, wraca na kort, by ponownie rywalizować z młodszym pokoleniem. Mecz zapowiada się jako konfrontacja regularności i solidności Linette z doświadczeniem oraz siłą uderzeń Williams. Zapraszamy na relację na żywo.