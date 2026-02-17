Magda Linette - Clara Tauson w 3. rundzie WTA 1000 w Dubaju. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 08:00
18 lutego w trzeciej rundzie turnieju Dubai Duty Free Tennis Championships dojdzie do ciekawego starcia. Magda Linette zmierzy się z Clara Tauson na twardych kortach w Dubaj. Polka imponuje konsekwencją i doświadczeniem, natomiast Dunka słynie z ofensywnego stylu i mocnego serwisu. Zapowiada się dynamiczny pojedynek, w którym kluczowe mogą okazać się return oraz wytrzymałość w dłuższych wymianach. Która z nich awansuje do ćwierćfinału? Zapraszamy na relację na żywo.