Katarzyna Kawa - Kayla Day w kwalifikacjach do Wimbledonu. Relacja na żywo
Koniec pierwszego seta
Day pewnie wygrywa 6:2. Początek był jeszcze wyrównany, ale następnie Amerykanka sukcesywnie odskakiwała Kawie.
Ma set pointa Day.
15:15 na początku w kolejnym gemie.
Dominuje jak dotąd rywalka i jest już 5:2 dla Day. Jest bardzo blisko wygrania premierowego seta.
Wygrywa kolejnego gema Kayla i prowadzi 2:4.
Ma gema Polka, ale Day ma przewagę przełamania.
Trwa walka, 30:30.
Day wygrywa kolejnego gema i prowadzi 1:3.
Kawa walczy , chce wrócić do remisu 30:30.
Ma przełamanie rywalka.
Szansa na breaka dla rywalki.
Kolejny gem dobrze zaczęła rywalka 0:30.
Od początku mecz jest wyrównany i tenisistki muszą się sporo napracować do wygrania punktów.
Amerykanka wygrywa premierowego gema.
Zacięta rywalizacja w gemie, jest 40:A.
As rywalki i jest 30:30 w drugim gemie.
Pierwszy gem łupem Polki! Nie było jednak łatwo, Amerykanka miała nawet szansę na breaka, ale nie udało się jej.
Walczy o premierowego gema Polka.
Jest to trzecia, ostatnia runda kwalifikacji.
Witamy! Już niedługo początek meczu.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 25 czerwca 2026 godz. 12:00
Polka walczy o jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Na jej drodze stoi ambitna Amerykanka Kayla Day. Jest to trzecia, finałowa runda kwalifikacji do głównego Wimbledonu. Zapraszamy na relację na żywo