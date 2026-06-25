Katarzyna Kawa - Kayla Day w kwalifikacjach do Wimbledonu. Relacja na żywo

Wimbledon Q (K)
Finał
25.06.2026
12:00
II SET

I set

2 - 6

II set

0 - 0

Koniec pierwszego seta

Day pewnie wygrywa 6:2. Początek był jeszcze wyrównany, ale następnie Amerykanka sukcesywnie odskakiwała Kawie.
Ma set pointa Day.
15:15 na początku w kolejnym gemie.
Dominuje jak dotąd rywalka i jest już 5:2 dla Day. Jest bardzo blisko wygrania premierowego seta.
Wygrywa kolejnego gema Kayla i prowadzi 2:4.
Ma gema Polka, ale Day ma przewagę przełamania.
Trwa walka, 30:30.
Day wygrywa kolejnego gema i prowadzi 1:3.
Kawa walczy , chce wrócić do remisu 30:30.
Ma przełamanie rywalka.
Szansa na breaka dla rywalki.
Kolejny gem dobrze zaczęła rywalka 0:30.
Od początku mecz jest wyrównany i tenisistki muszą się sporo napracować do wygrania punktów.
Amerykanka wygrywa premierowego gema.
Zacięta rywalizacja w gemie, jest 40:A.
As rywalki i jest 30:30 w drugim gemie.
Pierwszy gem łupem Polki! Nie było jednak łatwo, Amerykanka miała nawet szansę na breaka, ale nie udało się jej.
Walczy o premierowego gema Polka.
Jest to trzecia, ostatnia runda kwalifikacji.
Witamy! Już niedługo początek meczu.

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 25 czerwca 2026 godz. 12:00

Polka walczy o jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Na jej drodze stoi ambitna Amerykanka Kayla Day. Jest to trzecia, finałowa runda kwalifikacji do głównego Wimbledonu. Zapraszamy na relację na żywo
Katarzyna Kawa rywalizowała o awans do finału WTA 125 w Huzhou
Katarzyna Kawa rywalizowała o awans do finału WTA 125 w Huzhou Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP