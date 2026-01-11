Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Belinda Bencic/Jakub Paul w finale United Cup 2026. Relacja na żywo
United Cup (mikst)
Faza pucharowa
11.01.2026
12:35
II SET
I set
6 - 4
II set
2 - 1
Bekhend przy linii Kawy, 15-15.
Podwójny błąd serwisowy Kawy, 0-15.
Zieliński w aut, Szwajcarzy wygrywają gema do zera. 2-1 dla Polski w drugim secie.
Czytelny return Kawy i Paul mocnym wolejem kończy kolejną akcję, 0-40.
Return Zielińskiego w siatkę, 0-30.
Paul pewnym wolejem otwiera trzeciego gema, 0-15.
2-0 dla Polski w drugim secie. Kawa i Zieliński utrzymali przewagę przełamania.
Nieporozumienie po polskiej stronie i błąd Kawy, 40-30.
Zieliński kapitalnym serwisem zdobywa kolejny punkt, 40-15.
Błąd Zielińskiego, forhend w siatkę. 30-15.
Kawa wolejem tuż przy nogach Bencić, 30-0.
Bencić wyrzuca po dobrym skrócie Zielińskiego, 15-0.
Paul w aut. Polacy przełamują serwis Szwajcarów i prowadzą 1-0 w drugim secie.
Break pointy dla Polaków na starcie drugiego seta, 40-0.
Bencić pod presją Zielińskiego wyrzuca w aut, 30-0.
Zieliński punktuje wolejem, 15-0.
Początek drugiego seta
Od serwisu rozpocznie Jakub Paul.
Koniec pierwszego seta
Kapitalny wolej Kawy. Polska wygrywa pierwszego seta 6-4 i jest o krok od triumfu w United Cup.
Bencić ratuje z opresji, 40-40.
Paul w aut po mocnym smeczu Zielińskiego. Piłka setowa dla Polaków.
Paul ponownie zagrywa w stronę Kawy. Polka była bezradna po tak mocnym uderzeniu na ciało. 30-30.
As serwisowy Zielińskiego, 30-15.
Mocny forhend Paula. Kawa przy siatce zagrywa daleko w aut. 15-15.
Paul z bliska wolejem w siatkę. 15-0.
Zieliński z nieudaną próbą lobu. 5-4 dla Polaków, teraz serwował będzie Zieliński.
Kawa spróbowała sprytnym wolejem przechytrzyć rywali. Niestety, piłka ląduje na aucie. 15-40.
Bencić tym razem skutecznie przy siatce. 15-30.
Smecz Kawy wprost w Bencić, piłka wychodzi na aut. 15-15.
Paul z asem serwisowym, 0-15.
Świetna gra w defensywie Kawy i dobre ustawienie Zielińskiego dają Polakom piątego gema. Pierwszy set jest już o krok.
Bencić returnuje daleko w aut, 40-0.
Kolejna akcja na korzyść Polaków, 30-0.
Zieliński skutecznie przy siatce, 15-0.
Kawa w aut, 4-3 w pierwszym secie.
Paul bez litości dla Kawy przy siatce. Mocny wolej i 15-40.
Bencić zagrywa w aut, 15-30.
Zaryzykował Zieliński, forhend w aut. 0-30.
Paul zaskoczył Zielińskiego przy siatce, 0-15.
Kawa skutecznym wolejem przypieczętowała przewagę naszego duetu. 4-2 w pierwszym secie dla Polaków.
Tym razem Zieliński się myli. Forhend w siatkę, 40-30.
Kolejny serwis Zielińskiego zakończony punktem, 40-15.
As serwisowy Zielińskiego, 30-15.
Punktowy serwis Zielińskiego, 15-15.
Forhend Zielińskiego daleko w aut, 0-15.
Bencić znów się myli. Przełamanie serwisu Szwajcarów faktem, 3-2 dla "biało-czerwonych".
Bencić wyrzuca w aut. Polacy przed szansą na drugie przełamanie z rzędu. 40-40.
Skuteczny serwis Paula na Kawę. 30-40.
Zieliński returnuje w siatkę. 30-30.
Bencić zaskoczyła Polaków. Lekkie nieporozumienie i 30-15.
Kawa bezlitośnie przy siatce, 30-0.
Wolej Bencić w aut, 15-0.
Kawa w siatkę, Polacy tracą przewagę. 2-2 w pierwszym secie.
Mocny forhend Kawy, niestety minimalnie w aut. Break point dla Szwajcarów, 30-40.
Paul wrzuca piłkę w siatkę, 30-30.
Zieliński teraz skutecznie przy siatce, 15-30.
Bekhend Kawy w siatkę, 0-30.
Nieudany wolej Zielińskiego, 0-15.
Świetny wolej Zielińskiego. Polacy przełamują serwis rywali i wychodzą na prowadzenie 2-1 w pierwszej partii.
Smecz Kawy daleko w aut, 40-15.
Podwójny błąd serwisowy Bencić, break pointy dla polskiego duetu. 40-0.
Kawa świetnie przy siatce, Paul nie miał szans tego poprawnie odbić. 30-0.
Mocny forhend Kawy i Paul z woleja poza kort. 15-0.
Kolejny kapitalny serwis Zielińskiego. Kawa kończy akcję wolejem. 1-1 w pierwszym secie.
Kolejny as serwisowy Zielińskiego! 40-30.
As serwisowy Jana Zielińskiego, 30-30.
Pech Kawy, wolej Polki w aut, 15-30.
Zaskoczony Zieliński odbija daleko w aut, 15-15.
Bencić returnuje w siatkę, 15-0.
Świetny forhend po prostej Paula kończy gema, 1-0 dla szwajcarskiego duetu.
Szwajcarzy krok od wygrania premierowego gema, 15-40.
Tym razem myli się Paul. Zagranie w siatkę, 15-30.
0-30, Zieliński w siatkę
0-15 - Kawa zaczyna od zagrania w aut.
Oba duety są już na korcie. Przed nami losowanie, krótka rozgrzewka i rozpocznie się decydujący pojedynek. Od serwisu rozpoczną Szwajcarzy.
Witamy w relacji na żywo z meczu miksta, którego stawką jest zwycięstwo w turnieju United Cup 2026. Po polskiej stronie do walki tradycyjnie już staną Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Kapitan reprezentacji Szwajcarii postawił z kolei na Belindę Bencić oraz Jakuba Paula.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 stycznia 2026 godz. 12:30
W decydującym starciu podczas finału United Cup 2026 będzie potrzebny mikst. Katarzyna Kawa oraz Jan Zieliński zmierzą się z parą Belinda Bencic/Jakub Paul. Polska para na tym turnieju grała ze sobą cztery razy, wygrywając każde ze spotkań. Takim samym bilansem pochwalić mogą się Szwajcarzy. Jak będzie tym razem? Trzymamy kciuki za "Biało-Czerwonych". Zapraszamy na relację na żywo.