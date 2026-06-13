Kamil Majchrzak - Danił Miedwiediew w półfinale s-Hertogenbosch. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 13 czerwca 2026 godz. 16:55
Kamil Majchrzak przeżywa niesamowity czas w Holandii. Polski tenisista w piątkowym ćwierćfinale odniósł jedno z najcenniejszych zwycięstw w swojej dotychczasowej karierze, odprawiając z kwitkiem wyżej notowanego Kanadyjczyka, Felixa Augera-Aliassime’a (6:3, 6:4). Polak imponuje formą na nawierzchni trawiastej – wcześniej w wielkim stylu wyeliminował m.in. Otto Virtanena oraz Jamesa McCabe'a. Gra Majchrzaka opiera się na stabilnym serwisie i pewnej grze z głębi kortu, co pozwala mu realnie myśleć o sforsowaniu defensywy kolejnego faworyta.
Zadanie w półfinale będzie jednak ekstremalnie trudne. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem jedna z najbarwniejszych i najbardziej utytułowanych postaci współczesnego tenisa. Trzydziestoletni Miedwiediew awans do 1/2 finału musiał wywalczyć w nietypowych okolicznościach, kończąc swój dwudniowy, trzyosetowy bój z Marinem Ciliciem (6:2, 3:6, 6:1) zaledwie kilka godzin przed planowanym starciem z Polakiem. Zmęczenie oraz specyfika gry na trawie mogą być w tym przypadku sprzymierzeńcami reprezentanta Polski. Zapraszamy na relację live
Zadanie w półfinale będzie jednak ekstremalnie trudne. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem jedna z najbarwniejszych i najbardziej utytułowanych postaci współczesnego tenisa. Trzydziestoletni Miedwiediew awans do 1/2 finału musiał wywalczyć w nietypowych okolicznościach, kończąc swój dwudniowy, trzyosetowy bój z Marinem Ciliciem (6:2, 3:6, 6:1) zaledwie kilka godzin przed planowanym starciem z Polakiem. Zmęczenie oraz specyfika gry na trawie mogą być w tym przypadku sprzymierzeńcami reprezentanta Polski. Zapraszamy na relację live