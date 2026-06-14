Kamil Majchrzak - Alex De Minaur w finale ATP 250 w s-Hertogenbosch. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 14 czerwca 2026 godz. 14:30
Finał ATP 250 Libema Open w s-Hertogenbosch zapowiada się niezwykle interesująco. W niedzielę 14 czerwca Kamil Majchrzak stanie przed szansą zdobycia pierwszego tytułu ATP w karierze. Polak, który w drodze do finału pokonał m.in. Felixa Augera-Aliassime i Daniła Miedwiediewa, zmierzy się z rozstawionym z numerem 2 Alexem de Minaurem. Australijczyk, aktualnie czołowy zawodnik światowego rankingu i mistrz turnieju z 2024 roku, w półfinale pewnie ograł Adriana Mannarino. To będzie starcie rewelacji tygodnia z jednym z najlepszych tenisistów na trawie. Zapraszamy na relację na żywo.