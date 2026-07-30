Jessica Pegula - Magdalena Fręch w 2. rundzie ATP 500 w Waszyngtonie. Relacja na żywo
Długa akcja dla Amerykanki. 40:30
Wyrzuca Pegula. Dwie piłki setowe.
Świetny serwis Polki. 30:15
A teraz return autowy. 15:15
Dobrze zaczyna returnem Amerykanka. 0:15
Błąd Magdy. Gem dla Peguli. 5:3
Niecierpliwi się Pegula, ale backhand po linii wciąż działa. 40:15
Nowe piłki dla Peguli. Zaczynamy od autowego returnu Magdy. 15:0
Pegula popełnia błąd. Gem dla Polki. 5:2
Podwójny błąd serwisowy Magdy. 30:30
Błąd Peguli. 15:15
Przechodzi do ofensywy Jessica. 0:15
Znakomity return Magdy! Poprawka forehandem i mamy przełamanie dla Polki. 4:2
Świetnie POlka w defensywie. Jest szansa na przełamanie.
Błąd Peguli. Mamy pierwszą równowagę przy serwisie Amerykanki.
Atakuje Polka drugie podanie. 30:30
Dobrze w ataku znów Pegula. 30:15
Amerykanka w prostej sytuacji w siatkę. 15:15
Dobre podanie Peguli. 15:0
Kolejne. Gem dla Polki. 3:2
Drugie świetne podanie. 30:15
As z drugiego podania. 15:15
Świetny return drugiego podania w wykonaniu Peguli. 0:15
Szybki gem dla Peguli. 2:2
Magda przeszła do ofensywy po drugim podaniu i świetnym drivem zakończyła akcję. 30:15
Pegula narzuca swój rytm z forehandu. 30:0
Autowy return Magdy. 15:0
Świetny gem Polki. 2:1
Wzorowy passingshot Polki. 30:0
Dobry forehand Magdy. 15:0
Świetna akcja na koniec gema. 1:1
Polka w aut z returnu. 40:30
A teraz świetna akcja serwis + forehand.
Błąd Peguli na szerokość. 15:30
Atomowy forehand Peguli. 15:15
Wyborny return Polki. 0:15
Długa akcja na korzyść Magdy. 1:0
Błąd Peguli. Przewaga Magdy
Bład Jessici. Równowaga
Wyborny return Peguli. Piąta szansa
Wyrzuca Amerykanka.
Pegula w ataku. Czwarta szansa na break'a
Spokojne granie Magdy przyniosło błąd Peguli. 40:40
Wyrzuca Pegula. 30:40
Dobrze w ofensywie Polka.
Winner Peguli, zbyt krótko zagrała Magda. Trzy szanse na przełamanie
Dwa błędy Magdy na start.
Witamy w relacji na żywo. Podawać będzie Polka.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 30 lipca 2026 godz. 21:10
W pierwszej rundzie Magdalena Fręch uporała się z Amerykanką Ann Li. Teraz rywalką Polki będzie kolejna reprezentantka USA - tym razem o wiele wyżej notowana. Magdalena Fręch zmierzy się z Jessiką Pegulą o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.