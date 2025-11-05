Jessica Pegula - Jasmine Paolini w fazie grupowej WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 06 listopada 2025 godz. 15:00Jessica Pegula i Jasmine Paolini staną naprzeciw siebie 6 listopada na kortach WTA Finals w Rijadzie -pojedynek, w którym Amerykanka powalczy o miejsce w półfinale, a Włoszka zagra już o prestiż i odbudowanie formy po trudnych meczach. Pegula będzie faworytką dzięki stabilności serwisu i agresywnemu backhandowi, Paolini zaś szukać będzie przełamania i finezji przy siatce. Zapowiada się starcie kontrastów: twarda konsekwencja kontra kreatywność. Zapraszamy na relację na żywo.