Jessica Pegula - Elena Rybakina w półfinale WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 07 listopada 2025 godz. 16:00Jessica Pegula i Elena Rybakina zmierzą się 7 listopada o 16:00 w pierwszym z półfinałów tegorocznego turnieju WTA Finals. Amerykanka fazę grupową zawodów rozgrywanych w Rijadzie zakończyła na drugim miejscu. Pokonała w niej Coco Gauff i Jasmine Paolini oraz poległa w meczu z Sabalenką. Rybakina, po trzech zwycięstwach, wygrała swoją grupę. Kazaszka pokonała Anisimową, Świątek i Aleksandrową. Zapowiada się świetne spotkanie. Zapraszamy na relację na żywo.