Iva Jovic - Magda Linette w ćwierćfinale WTA 250 w Hobart. Relacja na żywo

Hobart (K)
Ćwierćfinały
15.01.2026
08:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 15 stycznia 2026 godz. 08:30

Magda Linette podczas turnieju w Hobart dokonała dużej sztuki. Polka w jeden dzień wygrała dwa mecze. Najpierw pokonała Oksanę Sielechmietjewą, a potem Xinyu Wang. Tenisistka z Poznania w ćwierćfinale zmierzy się z Ivą Jovic, która w turnieju rozstawiona jest z numerem trzecim. Obie zawodniczki mierzyły się z sobą raz. Miało to miejsce w sierpniu 2024 roku podczas US Open. Wówczas to Amerykanka wygrała 6-4, 6-3. Zapraszamy na relację na żywo.
Magda Linette
Magda LinetteAFP