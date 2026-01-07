Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Storm Hunter/John Patrick Smith w United Cup 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 09 stycznia 2026 godz. 10:309 stycznia w ćwierćfinale United Cup 2026 w Sydney polski duet Iga Świątek i Hubert Hurkacz zmierzy się w mikście z parą Storm Hunter/John-Patrick Smith z Australii po singlowych spotkaniach z Mayą Joint i Aleksem de Minaurem. To ważny sprawdzian dla Biało-Czerwonych, którzy po pewnych zwycięstwach w grupie awansowali do najlepszej ósemki turnieju drużynowego otwierającego sezon tenisowy. Polacy, dwukrotni finaliści United Cup, będą chcieli się przełamać i wykorzystać formę przed nadchodzącym Australian Open. Zapraszamy na relację na żywo.