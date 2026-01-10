Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek/Hubert Hurkacz - Belinda Bencić/Stan Wawrinka w finale United Cup. Relacja na żywo

United Cup (mikst)
Faza pucharowa
11.01.2026
10:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 stycznia 2026 godz. 10:30

Po singlach, które mogą wyrównać rywalizację, o tytule w United Cup zadecyduje pojedynek par mieszanych - Iga Świątek i Hubert Hurkacz staną naprzeciw Belindy Bencić i Stana Wawrinki. Polacy będą chcieli wykorzystać mocny serwis Hurkacza oraz wszechstronność Świątek, podczas gdy Szwajcaria liczy na doświadczenie „Wawki” i formę Bencić, która w tej edycji pozostaje niepokonana w mikście. To starcie może przesądzić o pierwszym w historii triumfie jednej z drużyn. Zapraszamy na relację na żywo.
Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United Cup
Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w United CupDavid GrayAFP