Hubert Hurkacz - Ethan Quinn w 2. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Australian Open (M)
1/32 finału
22.01.2026
02:30
Rozpoczęcie relacji: czwartek, 22 stycznia 2026 godz. 02:30

W meczu drugiej rundy Australian Open rywalem Huberta Hurkacza będzie Ethan Quinn. Amerykanin w pierwszej rundzie dość niespodziewanie pokonał w trzech setach Holendra Tallona Griekspoora. Z kolei Hubert Hurkacz mierzył się z Zizou Bergsem i wyszedł z tego starcia zwycięsko po czterech setach. Do tej pory obaj zawodnicy nie mierzyli się ze sobą jeszcze ani razu. Kto wyjdzie zwycięsko w ich "debiutanckim" starciu? Zapraszamy na relację na żywo
Mężczyzna w pomarańczowej koszulce i czapce uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu tenisowego, skupiony na grze, w dynamicznej pozie. Piłka tenisowa jest w ruchu, tuż przed rakietą.IZHAR KHANAFP