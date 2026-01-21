Hubert Hurkacz - Ethan Quinn w 2. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 22 stycznia 2026 godz. 02:30
W meczu drugiej rundy Australian Open rywalem Huberta Hurkacza będzie Ethan Quinn. Amerykanin w pierwszej rundzie dość niespodziewanie pokonał w trzech setach Holendra Tallona Griekspoora. Z kolei Hubert Hurkacz mierzył się z Zizou Bergsem i wyszedł z tego starcia zwycięsko po czterech setach. Do tej pory obaj zawodnicy nie mierzyli się ze sobą jeszcze ani razu. Kto wyjdzie zwycięsko w ich "debiutanckim" starciu? Zapraszamy na relację na żywo