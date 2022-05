Teraz sroga lekcja od Mekticia i Pavicia, pierwszy w tym meczu gem do zera na korzyść duetu przeciwnego Hurkaczowi

Kolejny gem do zera wygrywają Mektić i Pavić, gdy mają swój serwis rywale nie stanowią dla nich większego wyzwania

Z serwisem Hurkacza znów nie jest dobrze, czytelny i prosty do odbioru, dwukrotnie skontrowany na 0:30 w gemie dziewiątym...

Precyzyjna odpowiedź Polaka, co za as. Z wcześniejszą pomyłką rywali i posłaniem piłki w siatkę to daje remis 30:30.