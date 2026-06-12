Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak w 1/4 finału ATP Den Bosch

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 14:10
Kamil Majchrzak przygotowuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak dobrze spisuje się w turnieju ATP w holenderskim Den Bosch. Na inaugurację zrewanżował się Finowi Otto Virtanenowi za niedawną porażkę, a następnie pokonał Jamesa McCabe. W ćwierćfinale czeka go jednak trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki stanie czwarty tenisista świata Felix Auger-Aliassime, który w turnieju rozstawiony jest z numerem "1". Kto wywalczy awans do półfinału? Zapraszamy na relację na żywo.