Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak w 1/4 finału ATP Den Bosch

Hertogenbosch (M)
Ćwierćfinały
12.06.2026
14:10
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 14:10

Kamil Majchrzak przygotowuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak dobrze spisuje się w turnieju ATP w holenderskim Den Bosch. Na inaugurację zrewanżował się Finowi Otto Virtanenowi za niedawną porażkę, a następnie pokonał Jamesa McCabe. W ćwierćfinale czeka go jednak trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki stanie czwarty tenisista świata Felix Auger-Aliassime, który w turnieju rozstawiony jest z numerem "1". Kto wywalczy awans do półfinału? Zapraszamy na relację na żywo.
Tenisista w zielonej koszulce i białej czapce wykonuje uderzenie forehandowe, skupiony na lecącej piłce na tle niebieskiego kortu.
Kamil Majchrzak powalczy o awans do półfinału turnieju w Den BoschMatthew StockmanAFP