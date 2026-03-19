Ethan Quinn - Hubert Hurkacz w I rundzie turnieju ATP Masters Tour 1000 w Miami. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 19 marca 2026 godz. 17:30
Hubert Hurkacz szuka szansy do przełamania - Polak po raz ostatni wygrał mecz 20 stycznia i od tego czasu wciąż nie może powrócić na zwycięską ścieżkę. Szansą ku temu będzie występ w Miami - tam, w pierwszej rundzie, zagra z Amerykaninem Ethanem Quinnem, który nie tak dawno wyeliminował go z Australian Open. "Hubi" będzie więc żądny rewanżu. To spotkanie rozpocznie się w czwartek 19 marca ok. godziny 17:30 czasu polskiego. Zapraszamy na relację na żywo!