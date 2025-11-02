Cori "Coco" Gauff - Jessica Pegula w fazie grupowej WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 listopada 2025 godz. 16:30Już 2 listopada w fazie grupowej WTA Finals 2025 w Rijadzie zmierzą się dwie silne Amerykanki: broniąca tytułu Coco Gauff i jej rodaczka Jessica Pegula. Obie należą do elity światowego tenisa, znalazły się w Grupie „Steffi Graf” i stoczą kluczowy pojedynek już w meczu otwarcia. Ich ostatnie starcie zakończyło się triumfem Gauff w finale turnieju w Wuhan – 6–4, 7–5. Mecz zapowiada się jako elektryzujące amerykańskie derby, gdzie stawka jest wysoka: zwyciężczyni zyska znaczącą przewagę w drodze do półfinałów. Zapraszamy na relację na żywo.