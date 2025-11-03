Cori "Coco" Gauff - Jasmine Paolini w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 04 listopada 2025 godz. 15:00Starcie Coco Gauff z Jasmine Paolini, będzie walką „o wszystko” w grupie A WTA Filans. Amerykanka przegrała pierwszy mecz w trzech setach z Jessicą Pegulą, z kolei Włoszka nie miała większych szans z Aryną Sabalenką. Gauff z Paolini w tym roku grała aż cztery razy. Trzy z tych spotkań wygrała włoska tenisistka, która z pewnością nie jest na straconej pozycji. Zapowiada się ciekawy bój o zachowanie szans na wyjście z grupy. Zapraszamy na relację na żywo.