Cori "Coco" Gauff/Christian Harrison - Katarzyna Kawa/Jan Zieliński w United Cup 2026. Relacja na żywo
1-2
Pierwsze przełamanie na koncie Polaków!
30-40. Return Kawy skończył na siatce.
15-40. Harrison zagrał pod nogi Kawy, która nie była w stanie obronić tej piłki.
0-40. Świetny return Kawy!
0-30. Zieliński zagrał po prostej w narożnik, gdzie nie było rywali.
0-15. Podwójny błąd serwisowy Cori Gauff.
1-1
Return Amerykanina poleciał w aut.
40-40. Harrison zagrał w aut.
40-30. Kawa przecięła akcję między Zielińskim a Gauff, ale jej wolej nie trafił w kort.
30-30. Kolejny wolej Polaka.
30-15. Świetny wolej forhendem Zielińskiego.
30-0. Gauff trafiła między Kawą a Zielińskim.
15-0. Długa akcja zakończyła się po trafieniu przez Kawę w siatkę.
1-0
Gema wolejem zakończyła Coco.
40-30. Dobry return Kawy i jeszcze lepszy wolej Zielińskiego.
40-15. Kawa dobrze broniła piłek Harrisona, ale akcję skończyła Coco.
30-15. As serwisowy Amerykanina.
15-15. Mocny serwis Harrisona.
0-15. Dobrze zaczął Zieliński.
Pierwszy serwować będzie Harrison.
Pora na krótką rozgrzewkę i za chwilę zaczynamy.
Witamy w relacji na żywo z meczu miksta, który zdecyduje o tym kto - Stany Zjednoczone czy Polska - zmierzy się w jutrzejszym finale United Cup 2026 ze Szwajcarią. Wystąpią Coco Gauff i Christian Harrison po stronie USA oraz Katarzyna Kawa i Jan Zieliński po stronie Polski.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 10 stycznia 2026 godz. 10:00
Wczesnym sobotnim rankiem zacznie się półfinał United Cup 2026, w którym Polacy podejmą reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Po swoich meczach singlowych Huber Hurkacz i Iga Świątek zagrają w deblu z Cori "Coco" Gauff i Christianem Harrisonem. Czy Polakom uda się awansować trzeci raz z rzędu do finału turnieju United Cup? Zapraszamy na relację na żywo.