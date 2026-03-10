Aryna Sabalenka - Naomi Osaka w 4. rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 10 marca 2026 godz. 19:05
Bez wątpienia Aryna Sabalenka jest jedną z faworytek do wygrania tegorocznej edycji turnieju WTA Indian Wells. W 1/16 finału w zaledwie 72. minuty odprawiła ona z kwitkiem Jaqueline Cristian, co tylko podkreśla wybitną formę Białorusinki. W 4. rundzie turnieju zmierzy się ona jednak z rozstawioną z numerem "16" Naomi Osaką. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego z pewnością będzie chciała stawić aktywny opór 1. rakiecie świata, a być może doprowadzić do ogromnej niespodzianki. Czy zdoła ona jednak pokonać rozpędzoną gwiazdę? Zapraszamy na relację tekstową z meczu Aryny Sabalenki z Naomi Osaką.