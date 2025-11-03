Aryna Sabalenka - Jessica Pegula w fazie grupowej WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 04 listopada 2025 godz. 16:30W poniedziałek 4 listopada w ramach fazy grupowej WTA Finals 2025 w Rijadzie zmierzą się Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Obie zawodniczki rozpoczęły turniej od wygranych — Sabalenka pewnie pokonała Jasmine Paolini 6-3, 6-1. Natomiast Pegula wygrała z obrończynią tytułu Coco Gauff 6-3, 6-7(4), 6-2. Sabalenka prowadzi w ich bezpośrednich pojedynkach 8-3. en pojedynek może zadecydować o pierwszym miejscu w grupie - szykujemy się na wielkie emocje! Zapraszamy na relację na żywo.