Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina w ćwierćfinale WTA 1000 w Wuhan. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 10 października 2025 godz. 07:00W ćwierćfinale turnieju w Wuhanie dojdzie do prawdziwego hitu, jakim zawsze jest starcie Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną. Liderka rankingu WTA w swoim pierwszym meczu z Rebeccą Sramkovą musiała mocno się namęczyć i ostatecznie wygrała w trzech setach. W kolejnej rudzie pewnie jednak ograła Ludmiłę Samsonową. Rybakina jak na razie nie straciła jeszcze w Wuhanie ani jednego seta. Kto wygra ten elektryzujący pojedynek? Zapraszamy na relację na żywo.