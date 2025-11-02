Aryna Sabalenka - Jasmine Paolini w fazie grupowej WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 02 listopada 2025 godz. 15:002 listopada podczas WTA Finals dojdzie do emocjonującego starcia między Aryną Sabalenką a Jasmine Paolini. Białorusinka, znana z potężnego serwisu i agresywnego stylu gry, zmierzy się z Włoszką, która w tym sezonie imponuje regularnością i walecznością. Mecz w Rijadzie zapowiada się jako pojedynek siły z techniką. Sabalenka jest faworytką, ale Paolini wielokrotnie udowadniała, że potrafi sprawiać niespodzianki na największych turniejach. Zapraszamy na relację na żywo.