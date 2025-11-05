Aryna Sabalenka - Cori "Coco" Gauff w fazie grupowej WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 06 listopada 2025 godz. 16:30Już w czwartek 6 listopada w meczu kończącym fazę grupową WTA Finals 2025 na twardych nawierzchniach w Rijadzie zmierzą się Aryna Sabalenka oraz Coco Gauff. Sabalenka nadchodzi w znakomitym stylu - dotychczas wygrała oba mecze w turnieju, co pozwoliło jej awansować do półfinału. Z kolei Gauff, broniąca tytułu sprzed roku, będzie chciała udowodnić, że wciąż liczy się w walce o awans do półfinału. To starcie dwóch stylów: potężna ofensywa Sabalenki przeciw elastyczności i sprytowi Gauff. Zapowiada się emocjonujące widowisko. Zapraszamy na relację na żywo.