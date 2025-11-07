Aryna Sabalenka - Amanda Anisimowa w półfinale WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 07 listopada 2025 godz. 17:30Aryna Sabalenka i Amanda Anisimowa zmierzą się 7 listopada w drugim z półfinałów tegorocznego turnieju WTA Finals. Białorusinka, po wygraniu swojej grupy, staje do pojedynku w roli faworytki. Na ten moment, w Rijadzie, wygrała wszystkie swoje spotkania - z Paolini, Pegulą i Coco Gauff. Amerykanka natomiast zaczęła turniej od porażki z Rybakiną, ale później pokonała Keys i Igę Świątek i zameldowała się w półfinale z drugiego miejsca w swojej grupie. Zapraszamy na relację na żywo.