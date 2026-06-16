Andriej Rublow - Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Halle. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 16 czerwca 2026 godz. 13:00
Hubert Hurkacz rozegra turniej w niemieckim Halle, z którego ma bardzo dobre wspomnienia. To w końcu tutaj w 2022 roku, pokonał w finale Daniła Miedwiediewa w dwóch setach. Polak próbuje odzyskać dawną, świetną dyspozycję, choć nie jest o to łatwo. W pierwszym swoim turnieju w tym sezonie na kortach trawiastych w Den Bosch, „Hubi” odpadł w pierwszej rundzie. Tym razem zmierzy się z bardzo mocnym przeciwnikiem, czyli z Andriejem Rublowem. Zapraszamy na relację na żywo.