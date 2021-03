- Na tym poziomie nie ma słabych zawodniczek. To wymagająca rywalka i czeka mnie trudny mecz. Ja dobrze kojarzę to nazwisko, bo kiedy w turniejach ITF rywalizowała moja starsza siostra Agata, to Konjuh i Belinda Bencic wygrywały wszystko. My się w ITF-ach minęłyśmy, bo kiedy ja zaczynałam w nich grać, to musiała się poddać operacji łokcia. Zresztą kłopotów zdrowotnych miała naprawdę sporo. Długo jej nie było, teraz wraca i gra dobrze. Mój sztab na pewno obejrzy jej mecze i zrobi dobrą robotę, abym mogła być gotowa na sobotę - komplementowała swoją dzisiejszą rywalkę Świątek.