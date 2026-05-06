Alexandra Eala - Magdalena Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Relacja na żywo
Fręch w aut, 30-30.
Wreszcie udana akcja Fręch. Polka punktuje skutecznym forhendem. 15-30.
Eala w siatkę po serwisie Fręch. 15-15.
Fręch próbowała zaskoczyć Ealę skrótem. Filipinka jednak zdążyła do piłki i wygrała całą wymianę. 15-0.
Kapitalny skrót, Filipinka wychodzi na prowadzenie 4:0 w pierwszej partii.
Eala krok od wygrania czwartego gema. 40-15.
Tym razem Fręch uderza w siatkę. 30-15.
Eala swój gem serwisowy zaczęła od punktu. Po chwili jednak Filipinka popełnia błąd. 15-15.
Eala wygrywa długą wymianę i wychodzi na prowadzenie 3:0 w pierwszym secie. Fręch drugi raz z rzędu przegrywa przy własnym podaniu.
Eala w siatkę po serwisie Polki. 40-30.
Fręch ze świetnym serwisem, lecz nie wykorzystała szansy. Eala popisała się świetnym minięciem. 40-15 i dwa break pointy dla Filipinki.
Bardzo mocne zagranie Eali. Fręch nie zdołała sięgnąć piłki. 30-15.
Udany wolej Polki, 15-15.
Fręch drugi gem serwisowy zaczyna od zagrania w aut. 15-0.
Fręch w aut, 2-0 dla Eali w pierwszym secie.
Tym razem Eala wyrzuca piłkę poza kort. 40-30.
Kolejny błąd Fręch, Polka ponownie wrzuca piłkę w siatkę. 40-15.
Eala z mocnym serwisem, zmusiła Fręch do błędu. 30-15.
Dłuższa wymiana, Polka nie wytrzymała tempa i zagrała w siatkę. 15-15.
Eala zagrywa w siatkę, 0-15.
Kolejny atak rywalki, Fręch wyrzuca w aut. Filipinka przełamuje Polkę i prowadzi 1-0 w premierowej partii.
Mocny return Eali. Filipinka z szansą na przełamanie.
Fręch w siatkę, 40-40.
Fręch z podwójnym błędem serwisowym, 30-40.
Świetny skrót Polki, Filipinka nie zdążyła zareagować. 15-40.
Dłuższa wymiana zakończona błędem Eali. 15-30.
Forhend w aut Fręch, 15-15.
Skuteczny serwis Polki na start, 0-15.
Od serwisu zaczyna Fręch.
Obie tenisistki pojawiły się już na korcie. Za chwilę początek rozgrzewki.
Witamy serdecznie z relacji na żywo z pierwszego meczu Magdaleny Fręch na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Pierwszą rywalką Polki będzie pochodząca z Filipin Alexandra Eala.
Rozpoczęcie relacji: środa, 06 maja 2026 godz. 11:00
Turniej Italian Open się rozkręca. W środę do akcji wejdzie Magdalena Fręch. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Filipinka Alexandra Eala, która rozwijała się tenisowo w akademii Rafaela Nadala na Majorce. Łodzianka z ostatnich czterech imprez - Indian Wells, Miami, Charleston i Madrytu - odpadała już po pierwszym meczu. Czy dziś przerwie czarną serię? Zapraszamy na relację na żywo.