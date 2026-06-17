Porażka w Halle. Hurkacz poza turniejem po trzysetowym boju [WIDEO]

Początek spotkania układał się po myśli Polaka. Obaj zawodnicy pewnie utrzymywali własne podanie, jednak jako pierwszy przewagę wypracował sobie Hurkacz. W kluczowym momencie premierowej partii wykorzystał szansę na przełamanie serwisu rywala, a następnie kontrolował przebieg wydarzeń na korcie. Dzięki temu wygrał pierwszego seta 6:3.

Druga odsłona rozpoczęła się od ambitnych prób wrocławianina, który już na starcie był blisko przełamania Niemca. Altmaier obronił jednak trudną sytuację, a z każdą kolejną akcją prezentował się coraz lepiej. Gospodarz turnieju zaczął grać odważniej i skuteczniej, co przełożyło się na wynik. Set zakończył się zwycięstwem Niemca 6:3, a losy meczu miała rozstrzygnąć trzecia partia.

Decydujący set długo zapowiadał tie-break. Obaj tenisiści pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe i nie pozwalali przeciwnikowi na stworzenie realnego zagrożenia. Gdy wydawało się, że o wszystkim zdecyduje dodatkowa rozgrywka, Altmaier podkręcił tempo. W końcówce meczu przejął inicjatywę, wykorzystał swoją szansę i zamknął spotkanie wynikiem 7:5.

Dla Hurkacza to bolesne pożegnanie z Halle, gdzie w 2022 roku sięgnął po tytuł mistrzowski. Tym razem Polak zakończył rywalizację już na etapie drugiej rundy.

W ćwierćfinale Daniel Altmaier zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku pomiędzy Daniiłem Miedwiediewem a Terence'em Atmane.

Wynik meczu:

Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier 6:3, 3:6, 5:7.



