Popis Huberta Hurkacza w Halle! wysłał sygnał, że jest gotowy [WIDEO]

Przed startem zmagań w Niemczech Hurkacz miał za sobą rozczarowujące wyniki. Szybko odpadał z turniejów w Rzymie, Roland Garros oraz w 's-Hertogenbosch. Mecz z Rublowem, sklasyfikowanym na 13. miejscu w rankingu ATP, był więc szansą na odbudowanie pewności siebie.

Początek spotkania był wyrównany, ale kluczowy okazał się szósty gem pierwszego seta. Hurkacz przełamał rywala, a następnie pewnie utrzymał własne podanie. Dzięki temu wypracował przewagę, której nie oddał już do końca partii, wygrywając 6:3.

Jeszcze lepiej Polak prezentował się w drugim secie. Już w pierwszym gemie ponownie odebrał serwis Rosjaninowi i szybko przejął pełną kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Hurkacz imponował skutecznością przy własnym podaniu, a Rublow nie potrafił znaleźć sposobu na zatrzymanie dobrze dysponowanego wrocławianina.

Przy stanie 4:2 Polak wypracował sobie kolejne szanse na przełamanie. Za trzecim break pointem dopiął swego i był już o krok od zwycięstwa. Chwilę później bez problemów zamknął spotkanie, triumfując 6:3, 6:2.

Hubert Hurkacz i Novak Djoković Valerio Pennicino Getty Images

Dla Hurkacza to cenne zwycięstwo nie tylko ze względu na awans do kolejnej rundy, ale również przełamanie po serii nieudanych startów. W Halle pokazał się z bardzo dobrej strony i wysłał sygnał, że jest gotowy do walki o kolejne sukcesy na trawie.

Hubert Hurkacz - Andriej Rublow 6:3, 6:2

Rafael Nadal i Hubert Hurkacz Filippo MONTEFORTE / AFP AFP



