Hurkacz z przytupem rozpoczął turniej : Top akcje w meczu z Rublowem [WIDEO]
Hubert Hurkacz zanotował bardzo udany początek turnieju ATP 500 w Halle. Polski tenisista pewnie pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 6:2, prezentując skuteczny serwis i kilka efektownych zagrań, które przypadły do gustu zgromadzonej na meczu publiczności.
Hurkacz od początku wyglądał bardzo pewnie i praktycznie przez całe spotkanie nadawał ton grze. Nie brakowało efektownych zagrań, mocnych serwisów i akcji, po których kibice mogli bić brawo. Polak był wyraźnie lepszy od Rublowa i nie pozwolił mu rozwinąć skrzydeł.
W materiale wideo prezentujemy najciekawsze momenty tego meczu. Zobacz najlepsze zagrania Hurkacza, kluczowe przełamania oraz akcje, które przybliżyły go do pewnego zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy turnieju w Halle.