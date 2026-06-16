Hurkacz z przytupem rozpoczął turniej : Top akcje w meczu z Rublowem [WIDEO]Polsat Sport

Hurkacz z przytupem rozpoczął turniej : Top akcje w meczu z Rublowem [WIDEO]

Radosław Tymon

Hubert Hurkacz zanotował bardzo udany początek turnieju ATP 500 w Halle. Polski tenisista pewnie pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 6:2, prezentując skuteczny serwis i kilka efektownych zagrań, które przypadły do gustu zgromadzonej na meczu publiczności.

Hurkacz od początku wyglądał bardzo pewnie i praktycznie przez całe spotkanie nadawał ton grze. Nie brakowało efektownych zagrań, mocnych serwisów i akcji, po których kibice mogli bić brawo. Polak był wyraźnie lepszy od Rublowa i nie pozwolił mu rozwinąć skrzydeł.

W materiale wideo prezentujemy najciekawsze momenty tego meczu. Zobacz najlepsze zagrania Hurkacza, kluczowe przełamania oraz akcje, które przybliżyły go do pewnego zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy turnieju w Halle.

Hubert Hurkacz - Andriej Rublow. Skrót meczuPolsat Sport

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