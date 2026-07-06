Ciężkie chwile dla Huberta Hurkacza. Ból odebrał mu szansę na awans [WIDEO]

Hubert Hurkacz znakomicie rozpoczął tegoroczny Wimbledon. W drodze do czwartej rundy prezentował bardzo wysoką formę i stracił tylko jednego seta. Najpierw pewnie pokonał Caspera Ruuda 3:0, następnie bez straty partii odprawił Sebastiana Ofnera, a w trzeciej rundzie poradził sobie z Tommym Paulem, wygrywając w czterech setach.

W starciu o ćwierćfinał jego rywalem był doświadczony Jan-Lennard Struff. Początek meczu należał do Polaka. Hurkacz imponował serwisem, dobrze returnował i szybko przejął kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Pierwszą partię wygrał 6:3, a w drugiej zachował więcej zimnej krwi w tie-breaku.

Niestety później sytuacja zaczęła się komplikować. Trzeci set również był bardzo wyrównany i ponownie zakończył się tie-breakiem, ale tym razem lepszy okazał się Struff. Przed czwartą partią Hurkacz poprosił o przerwę medyczną. Początkowo wyglądało na to, że problem dotyczy pleców lub okolic lędźwi, jednak z każdą kolejną minutą widać było, że Polak porusza się coraz ostrożniej i nie może grać z pełną swobodą.

Mimo bólu Hurkacz próbował walczyć. W czwartym secie odrobił stratę przełamania, ale w końcówce znów zabrakło mu pełnej sprawności. Struff wykorzystał problemy Polaka i doprowadził do piątej partii. Tam wrocławianin starał się jeszcze pozostać w meczu, jednak jego serwis stracił moc, a po kolejnych akcjach coraz częściej łapał się za okolice brzucha.

Przy stanie 2:4 w decydującym secie Hurkacz podjął dramatyczną decyzję. Nie był w stanie dalej rywalizować i poddał spotkanie. Po meczu wyjaśnił, co dokładnie mu dolegało.

- Naciągnąłem mięsień brzucha. Już w trzecim secie nie było do końca ok - przyznał załamany Polak w rozmowie z Polsatem Sport.

To bolesny scenariusz, bo dla Hurkacza Wimbledon od lat jest turniejem szczególnym. Na trawiastych kortach czuje się znakomicie, a największy sukces w Londynie odniósł w 2021 roku, gdy dotarł aż do półfinału. Tym razem również wyglądał na zawodnika, który może powalczyć o bardzo dobry wynik.

Niestety nie po raz pierwszy kontuzja zatrzymała go właśnie w Wimbledonie. Dwa lata temu Hurkacz także musiał skreczować w Londynie - wtedy w drugiej rundzie meczu z Arthurem Filsem, po urazie prawej nogi. Tamten problem wykluczył go później z gry na wiele miesięcy.

Teraz kibice znów z niepokojem czekają na dokładniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia Polaka. Sam Hurkacz, mimo ogromnego rozczarowania, zapowiedział, że nie zamierza się poddawać.

- Uwielbiam trawę, dobrze mi się na niej gra. To był dla mnie smutny moment, ale na pewno wrócę silny i mocny - podkreślił.

Tymsamym Jan-Lennard Struff awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Dla Hurkacza to kolejny bolesny rozdział londyńskiej historii. Polak był bardzo blisko wielkiego wyniku, lecz ponownie musiał uznać wyższość problemów ze zdrowiem.

Hubert Hurkacz i Jan-Lennard Struff trafili na siebie w czwartej rundzie Wimbledonu 2026 Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP



