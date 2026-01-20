Hubert Hurkacz ma za sobą trudne miesiące. 28-latek przez siedem miesięcy był poza grą. Było to spowodowane problemami zdrowotnymi i żmudną rehabilitacją. Polak wrócił na United Cup 2026, gdzie wygrał 4 z 5 meczów.

Dobre występy w Sydney napawały optymizmem przed Australian Open 2026. Wrocławianin w 1. rundzie trafił na groźnego Zizou Bergsa. Pierwszy set padł łupem Belga, ale trzy kolejne wygrał Polak i to on awansował do kolejnej rundy. Warto podkreślić, że Bergs był blisko prowadzenia 2-0 w setach, ale "Hubi" zdołał wyjść z opresji i zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.

Hurkacz triumfuje. Tak podsumował mecz z Zizou Bergsem

Hurkacz był bardzo szczęśliwy po zakończeniu spotkania. Po meczu podkreślił, że najtrudniejsze były dla niego dwa pierwsze sety.

Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz. Zizou to dobry zawodnik. W pierwszych dwóch setach nie grałem najlepszego tenisa, nie mogłem znaleźć rytmu. Cieszę się, że wygrałem drugiego seta i złapałem rytm. Lepiej zacząłem grać z końca kortu i bardzo się cieszę z wygranej.

Na trybunach było wielu fanów z Polski, który głośno go wspierali. Polak w swoim stylu im podziękował, co robi przy każdej okazji. - Na pewno kibice też mi pomogli. Było dużo fanów z Polski i dziękuje wam wszystkim. Do zobaczenia w kolejnej rundzie - dodał.

Hurkacz w 2. rundzie w Melbourne zmierzy się z Ethanem Quinnem, który niespodziewanie pokonał Tallona Griekspoora.

