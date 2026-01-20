Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwycięstwo Hurkacza, a potem takie słowa. Zwrócił uwagę na dwa pierwsze sety

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Hubert Hurkacz udanie rozpoczął Australian Open 2026. Wrocławianin na inaugurację stoczył wyrównany bój z Zizou Bergsem. Ostatecznie po ponad trzech godzinach mógł podnieść ręce w geście triumfu. Wrocławianin zabrał już głos po spotkaniu z Belgiem.

Sportowiec w białej koszulce wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą tenisową, koncentrując się na odbiciu nadlatującej piłki tenisowej podczas meczu na korcie.
Hurkacz awansował do 2. rundy Australian Open 2026IZHAR KHANAFP

Hubert Hurkacz ma za sobą trudne miesiące. 28-latek przez siedem miesięcy był poza grą. Było to spowodowane problemami zdrowotnymi i żmudną rehabilitacją. Polak wrócił na United Cup 2026, gdzie wygrał 4 z 5 meczów.

Dobre występy w Sydney napawały optymizmem przed Australian Open 2026. Wrocławianin w 1. rundzie trafił na groźnego Zizou Bergsa. Pierwszy set padł łupem Belga, ale trzy kolejne wygrał Polak i to on awansował do kolejnej rundy. Warto podkreślić, że Bergs był blisko prowadzenia 2-0 w setach, ale "Hubi" zdołał wyjść z opresji i zwyciężył 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.

    Hurkacz triumfuje. Tak podsumował mecz z Zizou Bergsem

    Hurkacz był bardzo szczęśliwy po zakończeniu spotkania. Po meczu podkreślił, że najtrudniejsze były dla niego dwa pierwsze sety.

    Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz. Zizou to dobry zawodnik. W pierwszych dwóch setach nie grałem najlepszego tenisa, nie mogłem znaleźć rytmu. Cieszę się, że wygrałem drugiego seta i złapałem rytm. Lepiej zacząłem grać z końca kortu i bardzo się cieszę z wygranej.
    powiedział Wrocławianin.

    Na trybunach było wielu fanów z Polski, który głośno go wspierali. Polak w swoim stylu im podziękował, co robi przy każdej okazji. - Na pewno kibice też mi pomogli. Było dużo fanów z Polski i dziękuje wam wszystkim. Do zobaczenia w kolejnej rundzie - dodał.

    Hurkacz w 2. rundzie w Melbourne zmierzy się z Ethanem Quinnem, który niespodziewanie pokonał Tallona Griekspoora.

    Hubert Hurkacz
    Tenisista ubrany w białą koszulkę świętuje zwycięstwo na korcie niebieskiej nawierzchni, trzymając rakietę tenisową w jednej ręce i zaciskając pięść w geście triumfu.
    Hubert Hurkacz
