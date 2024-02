Hubert Hurkacz nie miał zbyt dużo czasu na odpoczynek po Australian Open. Dziewięć dni po starciu z Daniiłem Miedwiediewem w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy w Melbourne przyszło mu rywalizować w Pucharze Davisa. Reprezentacja Polski podejmowała na wyjeździe ekipę Uzbekistanu. Główną stawką rywalizacji odbywającej się w nowoczesnej Humo Arenie w Taszkiencie jest awans do Grupy Światowej I stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity rywalizującej o tytuł w drużynowych rozgrywkach.

Dawid Olejniczak: Jeżeli Hubert Hurkacz ma wygrać turniej wielkoszlemowy, to będzie to Wimbledon. WIDEO

Dawid Olejniczak: Jeżeli Hubert Hurkacz ma wygrać turniej wielkoszlemowy, to będzie to Wimbledon. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Rywal miał swoje dobre momenty. Hubert Hurkacz kontrolował wynik spotkania

Chwilę później udało się w końcu dobrać do podania rywala, ale dopiero po gemie rozgrywanym na przewagi. Reprezentant Uzbekistanu walczył z całych sił, by szybko odrobić straty. Agresywnie returnował i wywierał w ten sposób presję na Hurkaczu. Momentami wyglądał imponująco jak na zawodnika z siódmej setki rankingu ATP. Polak oddalił jednak ponownie zagrożenie dzięki dobremu serwisowi i ostatecznie wyszedł na prowadzenie 4:1.

Kolejne gemy przy serwisie rywala okazały się bardzo zacięte, trwały one po kilkanaście punktów. Pierwszy z nich padł łupem Siergieja, ale drugi - za trzecią piłką setową - trafił na konto Hurkacza, który tym samym wygrał pierwszego seta 6:2 .

Druga partia rozpoczęła się w znakomitym stylu z perspektywy naszego zawodnika. Szybko zbudował sobie przewagę i wyszedł na prowadzenie 3:0. Po chwili przeciwnik pewnie wygrał gema przy własnym podaniu i rzucił jeszcze wszystkie siły, by odrobić stratę przełamania. Doprowadził do rywalizacji na przewagi, ale Hubertowi udało się utrzymać serwis. To był decydujący moment spotkania. Po chwili Polak dołożył jeszcze dwa kolejne gemy i ostatecznie wygrał mecz 6:2, 6:1.