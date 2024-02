Hubert Hurkacz bardzo pewnie przechodził przez dotychczasowe fazy turnieju ATP 250 w Marsylii. W meczu drugiej rundy oddał zaledwie pięć gemów nowemu obywatelowi Kazachstanu - Aleksandrowi Szewczence, a w ćwierćfinale w pewnym stylu pokonał Tomasa Machaca 6:3, 6:4 . W starciu z Czechem świetnie funkcjonowało podanie Polaka , co napawało optymizmem przed starciem o finał, gdzie przyszło mu się zmierzyć z bardzo dobrze serwującym rywalem.

Mowa o Ugo Humbercie, który nie miał dotychczas najlepszych wspomnień z potyczek z Hubertem Hurkaczem. Przegrał wszystkie trzy dotychczasowe starcia z wrocławianinem , w tym podczas tegorocznego Australian Open. Warunki halowe sprzyjają jednak specyfice gry Francuza, przez co można się było spodziewać lepszego wydania z jego strony. Na dodatek rywalizował przed własną publicznością, co potęgowało wyzwanie dla Polaka.

Dwa momenty słabości Huberta Hurkacza. Polak nie zagra w finale

Nasz reprezentant źle rozpoczął spotkanie. Już na otwarcie stracił serwis i oddał inicjatywę przeciwnikowi. Później próbował gonić rezultat, ale Humbert świetnie serwował, przez co ciężko było Hurkaczowi doprowadzić do wyrównania. W dziesiątym gemie Polak uzyskał jedyny break point w pierwszym secie, ale nie udało się go wykorzystać. Po chwili Francuz zamknął pierwszą partię rezultatem 6:4.