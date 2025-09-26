Złe wieści ws. Huberta Hurkacza. Właśnie dotarł fatalny komunikat z Chin

Hubert Hurkacz pozostaje poza grą od 11 czerwca. Wygrał wtedy z Roberto Bautistą-Agutem 7:6(2), 6:4 w 1. rundzie turnieju w holenderskim 's-Hertogenbosch, ale widać było, że ma problemy zdrowotne, występował z ortezą chroniącą staw, czuł ból. Na pewno zależało mu na trawiastej części sezonu, na Wimbledonie, ale kolejnego dnia nie wyszedł już do rywalizacji z Markiem Lajalem, wycofał się z imprezy. Od wtedy pozostaje poza światowym tourem.

Na początku lipca zawodnik urodzony we Wrocławiu przeszedł artroskopię. Kłopoty były konsekwencją kontuzji odniesionej w Londynie w 2024 roku.

"W ostatnich tygodniach zmagałem się z problemami z kolanem - bólem, zbieraniem się płynu i innymi dolegliwościami, które mocno utrudniały mi treningi i rywalizację. Po dokładnym przeanalizowaniu różnych możliwości zdecydowaliśmy, że artroskopia, którą przeszedłem w miniony poniedziałek, będzie najlepszym rozwiązaniem. Podczas zabiegu usunięto przerośniętą błonę maziową, odpowiedzialną za stan zapalny, ból i wszystkie związane z tym problemy" - pisał 3 lipca.

Hubert Hurkacz wycofał się z Szanghaju. Przerwa co najmniej czteromiesięczna

Dodawał, że wróci na kort tylko, gdy będzie "w 110 procentach gotowy". Nie forsuje więc szybkiego powrotu, na pewno nie dojdzie do niego w Szanghaju. Nazwisko Polaka w piątek zniknęło z listy startowej, wskoczył do niej Amerykanin Ethan Quinn.

Rywalizacja w tym mieście rozpocznie się za kilka dni, a skończy 12 października.

