Złe wieści ws. Huberta Hurkacza. Właśnie dotarł fatalny komunikat z Chin
Hubert Hurkacz nadal pozostaje poza grą na światowych kortach. Na początku lipca przeszedł artroskopię kolana. Polak od dłuższego czasu miał problemy zdrowotne, więc teraz nie zamierza decydować się na jak najszybszy powrót. W piątek jego nazwisko zostało już oficjalnie wykreślone z listy startowej nadchodzącego turnieju.
Hubert Hurkacz pozostaje poza grą od 11 czerwca. Wygrał wtedy z Roberto Bautistą-Agutem 7:6(2), 6:4 w 1. rundzie turnieju w holenderskim 's-Hertogenbosch, ale widać było, że ma problemy zdrowotne, występował z ortezą chroniącą staw, czuł ból. Na pewno zależało mu na trawiastej części sezonu, na Wimbledonie, ale kolejnego dnia nie wyszedł już do rywalizacji z Markiem Lajalem, wycofał się z imprezy. Od wtedy pozostaje poza światowym tourem.
Na początku lipca zawodnik urodzony we Wrocławiu przeszedł artroskopię. Kłopoty były konsekwencją kontuzji odniesionej w Londynie w 2024 roku.
"W ostatnich tygodniach zmagałem się z problemami z kolanem - bólem, zbieraniem się płynu i innymi dolegliwościami, które mocno utrudniały mi treningi i rywalizację. Po dokładnym przeanalizowaniu różnych możliwości zdecydowaliśmy, że artroskopia, którą przeszedłem w miniony poniedziałek, będzie najlepszym rozwiązaniem. Podczas zabiegu usunięto przerośniętą błonę maziową, odpowiedzialną za stan zapalny, ból i wszystkie związane z tym problemy" - pisał 3 lipca.
Hubert Hurkacz wycofał się z Szanghaju. Przerwa co najmniej czteromiesięczna
Dodawał, że wróci na kort tylko, gdy będzie "w 110 procentach gotowy". Nie forsuje więc szybkiego powrotu, na pewno nie dojdzie do niego w Szanghaju. Nazwisko Polaka w piątek zniknęło z listy startowej, wskoczył do niej Amerykanin Ethan Quinn.
Rywalizacja w tym mieście rozpocznie się za kilka dni, a skończy 12 października.