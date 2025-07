Złe wieści od Huberta Hurkacza. Wycofał się z kolejnych turniejów

Hubert Hurkacz wciąż nie jest gotowy do gry. Wraca do zdrowia po powrocie problemów z kolanem, ale proces się przeciąga. Nazwisko tenisisty urodzonego we Wrocławiu zniknęło właśnie z list startowych dwóch turniejów. Jego wstępny lipcowy terminarz znacznie różnił się od tych z przeszłości, ale teraz nie ma już o czym mówić.