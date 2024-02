Złe wieści dla Hurkacza, historyczna szansa wymyka się z rąk. Trwa walka z czasem

Bardzo dobrze podczas turnieju w Dubaju prezentuje się na korcie Huber Hurkacz. Wrocławianin awansował już do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Francuzem Ugo Humbertem. Kolejne zwycięstwa to kolejne punkty w rankingu ATP, gdzie sytuacja również wygląda obiecująco. "Hubi" goni Holgera Rune i ma apetyt, żeby awansować na najwyższą pozycję w karierze. Niestety przed najbliższym meczem dotarły do niego złe wieści.