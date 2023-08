Złe dni Hurkacza trwają. Dzielna walka i... zwrot akcji na koniec meczu

ATP Waszyngton. Glasspool/ Heliovaara - Hurkacz/ Tiafoe: Przebieg meczu, wynik

Zupełnie inaczej wyglądał set drugi - tym razem to Hurkacz i Tiafoe rozpoczęli go od zwycięskiego gema, a potem już doszło do współzawodnictwa w stylu "cios za cios" - koniec końców Brytyjczyk i Fin zdołali doprowadzić do tie-breaka, a w nim wygrali 7-5 i w całym spotkaniu 2:0.