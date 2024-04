Zawirowania wokół meczu Huberta Hurkacza. Spory problem w Monte Carlo

Jeszcze w niedzielę Hubert Hurkacz świętował swój sukces w turnieju ATP 250 w Estoril, sięgając po swój pierwszy tytuł na mączce w głównym cyklu ATP , a już dziś ma przystąpić do swojego inauguracyjnego starcia w tegorocznej edycji prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Na "dzień dobry" nasz reprezentant trafił na Jacka Drapera, z którym w przeszłości toczył trudne boje. Jeden z nich rozegrali przed rokiem w Księstwie Monako. Wówczas Polak wygrał po zaciętym, trzysetowym pojedynku.

Okazuje się jednak, że na przeszkodzie w planowym rozpoczęciu dzisiejszych zmagań może stanąć pogoda, która potrafi być kapryśna o tej porze roku w tym regionie Europy. Od samego rana na terenie Księstwa Monako występują opady deszczu i wszystko wskazuje na to, że organizatorzy będą się dzisiaj zmagać ze sporymi opóźnieniami. Na razie nie ma jednak żadnych komunikatów ze strony oficjeli na temat przesunięć w grze.

Hubert Hurkacz napisał to po zwycięstwie w turnieju! Dobry znak? WIDEO

Kapryśna pogoda w Monte Carlo. Z biegiem dnia ma być jednak lepiej

Dla naszego zawodnika rozegranie meczu we wtorek jest poniekąd priorytetem, gdyż zgłosił się także do turnieju w grze podwójnej w duecie z Tallonem Griekspoorem. Ewentualne przesunięcie starcia przeciwko Draperowi na kolejny dzień mogłoby spowodować niezwykle napięty grafik dla wrocławianina. Miałby do rozegrania nawet trzy spotkania w środę (dwa w singlu i jedno w deblu).