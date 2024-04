Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP w Madrycie, ogrywając w piątek w dwóch setach Jacka Drapera. Pierwsza partia zakończyła się pewnym zwycięstwem polskiego tenisisty 6:1. W drugiej doszło do zaskakującego zwrotu akcji, a na korcie doszło do zaciętej walki. Po spotkaniu zadowolony z cennego zwycięstwo wrocławianin wyjawił, co wpłynęło na taki obrót spraw.