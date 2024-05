Hubert Hurkacz ma przed sobą trudne zadanie - znów zmierzy się z jednym z tenisistów z tzw. "Wielkiej Trójki". Polak po raz pierwszy stanie na korcie naprzeciw Rafaela Nadala , który, jak ujawnił w Madrycie, raczej zbliża się już do końca zawodowej kariery. Nie oznacza to jednak, że można pozwolić sobie na brak ostrożności. Spotkanie rozpocznie się około godziny 13:00 .

Hubert Hurkacz zawalczy z Rafaelem Nadalem

Wojciech Fibak jest jednak zdania, że to Polak ma większe szanse w nadchodzącym starciu. W rozmowie z Polsatem Sport ujawnił swoje przewidywania i nawiązał do pamiętnej wygranej "Hubiego" z Rogerem Federerem na kortach Wimbledonu.

Kilka lat temu, kiedy stwierdziłem, że na Wimbledonie Hurkacz był faworytem w starciu z Federerem, to wtedy spotkało się to z totalnym niedowierzaniem. Nikt nie spodziewał się, że Polak to wygra. Teraz wiemy, że Hurkacz jest faworytem

Nowa generacja tenisa

"Wierzę w Huberta, bo przecież on się wychował na kortach ziemnych. Nie odnosił do tej pory na nich wielkich sukcesów, wygrał jeden turniej - w Estoril. Wierzę w Huberta. On jest młodszy, do tenisa wchodzi nowa generacja" - mówił. O tym, czy się uda, dowiemy się już w sobotę popołudniu.