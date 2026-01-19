Zaskakująca zmiana w Melbourne. Świątek musi się z tym pogodzić. Sama jest temu winna

- Hubert, to co ty zrobiłeś, wracając po kilku miesiącach przerwy, to jest coś niesamowitego. Nie mam na to słów, żeby to opisać. Ta twoja determinacja, to co wprowadziłeś do swojej gry, jest niesamowite - tymi słowami, tuż po triumfie Polaków w United Cup, chwaliła Hurkacza sama Iga Świątek.

Nie było w tych słowach cienia kurtuazji. Wrocławianin imponował na korcie siłą rażenia i niezłomnością. Można się było tylko zastanawiać, czy przeniesie tę samą energię z Sydney do Melbourne.

Mats Wilander zachwycony Hubertem Hurkaczem. Polak rewelacją Australian Open 2026?

Polscy fani tenisa mają powody do zadowolenia. Po pierwszym dniu zmagań w Australian Open w drugiej rundzie zameldował się komplet naszych reprezentantów. Chronologicznie: Magdalena Fręch, Magda Linette, Linda Klimovicova, Iga Świątek i Kamil Majchrzak.

Raszynianka pokonała wprawdzie bez straty seta chińską kwalifikantkę Yue Yuan (7:6, 6:3), ale dyspozycja Polki na razie nie wróży niczego dobrego.

Na swój występ czeka jeszcze Hurkacz. Czy powinniśmy być dobrej myśli? Na to pytanie odpowiada Mats Wilander, zdobywca siedmiu wielkoszlemowych tytułów.

- Jeśli ma dzień, to nie ma znaczenia, że nie grał przez sześć miesięcy czy przez rok. Gra wystarczająco dobrze zza linii końcowej, ma świetny bekhend, a i trochę poprawił forhend. To na tyle dobry zawodnik, że gdy gra dobrze, wierzy w to, że w danym momencie może pokonać najlepszych na świecie - mówi Wilander w rozmowie z Eurosportem.

- Jest jednym z nielicznych, którzy mogą grać naprawdę agresywnie dzięki swojemu serwisowi, czym może pokrzyżować szyki najlepszym zawodnikom - prognozuje Szwed.

Przez wiele miesięcy Hurkacz zmagał się z nawracającymi kłopotami zdrowotnymi. Kolano, stopa, plecy. Żmudna rehabilitacja była dla niego gehenną. Wierzył, że wróci silniejszy. I dokładnie taki scenariusz się ziścił.

- Widziałem każdy jego mecz w United Cup i zrobił na mnie wielkie, wielkie wrażenie. Wielkie wrażenie. Uważam, że Hubi w Australii, na tych szybkich i twardych kortach, będzie koszmarem dla innych - oznajmia bez wahania Wilander.

Pierwszym rywalem Hurkacza w tegorocznej edycji AO będzie Belg Zizou Bergs. Do tej pory nie stawali naprzeciw siebie. Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek rano czasu polskiego (początek ok. 6:30).

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz Piero Cruciatti / AFP AFP

Hubert Hurkacz: Czuję radość z powrotu do gry. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport