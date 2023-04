Hubert Hurkacz w poniedziałkowym rankingu ATP znajdzie się dopiero na 12. miejscu - najniższym od czerwca zeszłego roku. Rok temu Polak dotarł do czwartej rundy w Indian Wells, a później - aż do półfinału w Miami, gdzie uległ 6-7, 6-7 Carlosowi Alcarazowi. W tym roku poszło mu znacznie gorzej - tak w Kalifornii, jak i na Florydzie "Hubi" przegrał już drugie spotkania, w trzeciej rundzie. Szczególnie bolało to w Miami z Francuzem Adrianem Mannarino, znajdującym się wtedy dopiero w siódmej dziesiątce rankingu. Polak przegrał jednak 6-7, 6-7 i stracił aż 350 punktów rankingowych. To zadecydowało o spadku w rankingu, Polaka w ostatniej chwili wyprzedzili bowiem dobrze radzący sobie w Miami: Karen Chaczanow i Jannik Sinner.