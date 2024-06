Zaraz finał, a tu takie słowa o Hurkaczu. Rywal nie owijał w bawełnę

Polscy kibice tenisa w ostatnich tygodniach nie mogą narzekać na brak pięknych chwil. W damskim wydaniu wszyscy przyzwyczaili się już do dominacji Igi Świątek. Wśród mężczyzn także nie mamy się czego wstydzić. W górę rankingu ATP pnie się Hubert Hurkacz, a w eliminacjach do US Open powalczą Maks Kaśnikowski oraz Kamil Majchrzak. Pierwszy z wymienionych panów zalicza właśnie świetny początek na kortach trawiastych. W Halle na "Biało-Czerwonego" nie ma mocnych. W czterech dotychczas rozegranych spotkaniach Hubert Hurkacz nie stracił ani jednego seta. Sposobu na 27-latka nie znalazł nawet wspierany przez sporą grupę miejscowych kibiców, Alexander Zverev. Reklama

"Musiałem grać na solidnym poziomie. To naprawdę dobry zawodnik, który gra dobry tenis i niedawno w Rolandzie Garrosie awansował do samego finału. (...) Naprawdę kocham trawę. To nawierzchnia, która odpowiada mojej grze. Dodatkowo w Halle jest niesamowita publiczność, która daje nam, graczom, mnóstwo radości" - mówił po ostatniej piłce szczęśliwy Polak, który awansował w rankingu LIVE na siódmą pozycję. Tak wysoko nigdy jeszcze nie był.

Hubert Hurkacz zmierzy się z numerem jeden ATP w finale turnieju w Halle

Gdy Polak cieszył się z awansu do finału, nie wiedział z kim dokładnie zmierzy się o trofeum. Już gdy regenerował się do najważniejszej batalii w tym tygodniu, dotarły do niego informacje o tym, że w niedzielę po drugiej stronie siatki stanie Jannik Sinner, czyli tenisista z najwyższej możliwej półki, aktualny lider zestawienia ATP. Włoch także bez większych problemów, bo w dwóch setach, ograł Zhizhena Zhanga. Potem przemówił do głośnej publiczności i wypowiedział parę szczerych słów dotyczących Polaka.

22-latek jest doskonale świadomy, na jaki element w grze wrocławianina musi najbardziej uważać. "To będzie bardzo ciężki mecz. On gra dobrze na tej nawierzchni, ponadto świetnie zna tutejsze korty, więc na pewno nie będzie łatwo. Nie mogę się już doczekać. Każdy finał to ogromna przyjemność i zaszczyt. (...) Hubert bardzo dobrze serwuje i trudno go będzie złamać" - oznajmił Jannik Sinner, cytowany przez puntodebreak.com. Reklama

Hurkacz już tu wygrywał. Będzie drugi puchar do kolekcji?

Słowa o dobrej znajomości obiektów w Halle nie zostały wypowiedziane bez powodu. Hubert Hurkacz już zna smak triumfu w tym niemieckim mieście. W 2022 roku w potyczce zamykającej turniej ograł Daniiła Miedwiediewa.

Mecz Polaka z Jannikiem Sinnerem rozpocznie się w niedzielę 23 czerwca, nie przed godziną 14:00. Tekstowa relacja live na Interia Sport.

Reklama Łukasz Gikiewicz po meczu Portugalia - Turcja. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Hubert Hurkacz / AFP

Hubert Hurkacz / Jason Whitman/NurPhoto / AFP