Zacięty bój Hurkacza w Melbourne. Nagle wywołano do tablicy Djokovicia

Jak co roku w drugiej połowie stycznia Melbourne zmieniło się w światową stolicę tenisa. 18 stycznia rozpoczęła się 114. edycja Australian Open, w którym o wielkoszlemowe tytuły walczą także polscy tenisiści, w tym aż sześciu singlistów. W poniedziałek do drugiej rundy awansowali Linda Klimovicova, Magda Linette, Magdalena Fręch, Iga Świątek i Kamil Majchrzak, a kolejnego dnia do grona szczęśliwców dołączył ostatni z "Biało-Czerwonych" rywalizujący w grze pojedynczej, Hubert Hurkacz.

Jak można było się tego spodziewać, na trzech setach się nie skończyło. W pierwszej partii na prowadzenie wysunął się Zizou Bergs, jednak wcale nie zaniepokoiło to polskich kibiców, dziennikarzy i ekspertów - Hubert Hurkacz bowiem nie raz przegrywał pierwsze sety, aby w kolejnych dominować na korcie i wyjść zwycięsko z pojedynków. Podobnie losy potoczyły się także w przypadku pierwszej rundy Australian Open. Po czterosetowej batalii ostatecznie z awansu cieszył się Polak, który pokonał Belga 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.

Eksperci jednogłośni po meczu Hurkacza. Nagle padły słowa o Novaku Djokoviciu

Batalii polsko-belgijskiej przyglądali się dziennikarze i eksperci, którzy po zakończeniu spotkania swoimi przemyśleniami podzielili się w mediach społecznościowych. "Wytrzymał Hubert Hurkacz tę serwisową batalię i jako szósty Polak melduje się w 2R Australian Open. Brakowało w dwóch pierwszych setach tej werwy, którą Hubi pokazał w Sydney, ale później było coraz lepiej, z większą liczbą szans i w końcu też przełamaniami. Fizycznie również nasz tenisista wyglądał dużo lepiej od rywala w drugiej części meczu. Polak bez straty serwisu melduje się w kolejnej rundzie gdzie zagra z Ethanem Quinnem (80 ATP)" - przekazano na profilu Sofa Sportowa na platformie X.

O poziomie trudności w tym spotkaniu wspomniał także Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenisklub. "Hubert Hurkacz po prawie 3,5h wygrywa 6:7, 7:6, 6:3, 6:3 z Zizou Bergsem. Brawo Hubi! To nie był prosty mecz… Teraz, w czwartek mecz 2r. Z Ethanem Quinnem z USA" - skomentował.

"To nie miał być łatwy mecz. I to się potwierdziło. Najważniejsze, że Hubert Hurkacz z wyczyszczoną drabinką w drugiej rundzie. Ethan Quinn to nie jest tytan sprawności, więc w wymianach Hubert powinien mieć przewagę. 6/6 Polska" - skomentował z kolei Hubert Błaszczyk.

Na ciekawy komentarz pokusił się Antonin Heydt. Otwarcie przyznał on, że z niecierpliwością czeka na mecz 1/8 finału z udziałem Huberta Hurkacza. Jego zdaniem na tym etapie gry oczekiwać będzie można naprawdę zaciętego pojedynku pomiędzy Polakiem a legendarnym Novakiem Djokoviciem. "Czekam już tylko na mecz 1/8 finału pomiędzy Novakiem Djokoviciem i Hubertem Hurkaczem. Będę bardzo rozczarowany, jeśli nie dojdzie do tego starcia" - stwierdził.

